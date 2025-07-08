Експрезидента та бухгалтера МАУ підозрюють в ухиленні від сплати 344 мільйонів податків

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ та Офісу генпрокурора.

За даними джерел ЕП, йдеться про авіакомпанію МАУ. Водночас, як повідомляє джерело УП, підозрюваний керівник компанії – Євгеній Дихне.

За даними слідства, компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017–2022 років складала понад 3,4 млрд грн.

Користуючись Конвенцією між урядами України та Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%, зазначили правоохоронці.

Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків, за даними правоохоронців.

Вони повідомили про підозру колишнім посадовцям. Крім того, за ухвалою слідчого судді, БЕБ заарештувало 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Зокрема 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Їхня орієнтовна вартість становить 40 млн доларів США.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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Нагадаємо:

Господарський суд м. Києва 22 листопада 2023 року вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

В грудні 2024 року Детективи БЕБ заарештували 7 літаків за ухвалою слідчого судді. Зроблено це в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.