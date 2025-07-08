Экс-президента и бухгалтера МАУ подозревают в уклонении от уплаты 344 миллионов налогов

Правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителю и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие аффилировано с одним из украинских олигархов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ и Офиса генпрокурора.

По данным источников ЭП, речь идет об авиакомпании МАУ. В то же время, как сообщает источник УП, подозреваемый руководитель компании - Евгений Дыхне.

По данным следствия, компания осуществляла международные и внутренние авиарейсы, для чего заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия. Лизинговая плата в адрес компании-нерезидента в течение 2017-2022 годов составляла более 3,4 млрд грн.

Пользуясь Конвенцией между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%, отметили правоохранители.

Однако детективы БЭБ установили, что применение такой льготной ставки не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов. Таким образом авиаперевозчик уклонился от уплаты в государственный бюджет более 344 млн грн налогов, по данным правоохранителей.

Они сообщили о подозрении бывшим должностным лицам. Кроме того, по постановлению следственного судьи, БЭБ арестовало 7 самолетов, которые были предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. В частности 3 самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Напомним:

Хозяйственный суд г. Киева 22 ноября 2023 года решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

В декабре 2024 года детективы БЭБ арестовали 7 самолетов по постановлению следственного судьи. Сделано это в рамках расследования уголовного производства в отношении уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.