Экс-президента МАУ подозревают в уклонении от уплаты более 164,5 миллионов налогов
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении экс-президенту украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Авиакомпания аффилирована с одним из украинских олигархов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным источников ЭП, речь идет об авиакомпании МАУ. Как сообщает источник УП, подозреваемый руководитель компании - Евгений Дыхне.
Расследованием установлено, что авиаперевозчик осуществлял международные и внутренние авиарейсы, для чего заключил ряд лизинговых договоров об аренде самолетов у кипрской компании.
Пользуясь Конвенцией между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%, отметили правоохранители.
Однако детективы БЭБ установили, что применение такой льготной ставки не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.
Таким образом экс-президент, по предварительному сговору с главным бухгалтером и другими лицами, которые в том числе контролировали деятельность украинской и кипрской компаний, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц с источником их происхождения из Украины в размере более 164,5 млн грн, сообщили в БЭБ.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.
Напомним:
Хозяйственный суд г. Киева 22 ноября 2023 года решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).
В декабре 2024 года детективы БЭБ арестовали 7 самолетов по постановлению следственного судьи. Сделано это в рамках расследования уголовного производства в отношении уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителю и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика МАУ в уклонении от уплаты в государственный бюджет более 344 млн грн налогов.