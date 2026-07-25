Україна звинуватила Росію в перетворенні Чорного моря на "другу Ормузьку протоку"

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору.

Про це йдеться в його дописі в X.

Сибіга пише, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026 року.

"З 2022 року російські удари пошкодили або знищили 1 054 об'єкти портової інфраструктури, вразили 232 цивільні судна та вбили або поранили 307 цивільних осіб. Без жодних "приводів", "причин" чи "виправдань" для свого терору", – йдеться в дописі.

З моменту запуску "зернового коридору" у вересні 2023 року через нього було перевезено 208,9 мільйона тонн вантажів – у тому числі 123,8 мільйона тонн зерна – що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах.

"Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати", – пише Сибіга.

Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти – щоб вона вимагала від Москви припинити атаки на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз.

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Нагадаємо:

Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак.

Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Також компанія Maersk призупинила надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.