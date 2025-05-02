УЗ начала получать австрийские рельсы: в компании надеются на ускоренный ремонт

"Укрзализныця" получила 1,4 тыс тонн рельсов производства компании Voestalpine Rail Technology GmbH. Первая партия австрийских рельсов поступила в Украину с опережением графика.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В УЗ утверждают, что это позволит увеличить темпы и объемы ремонта инфраструктуры на ключевых участках.

Контракт на поставку австрийских рельсов был подписан в начале апреля 2025 года.

Накануне в торгах приняло участие 7 компаний. Тендер состоялся на электронном портале закупок ЕБРР (ECCEP). Победителем стала Voestalpine Rail Technology GmbH, которая запропнувала 900 евро за тонну рельса.

"Такая цена по результатам торгов позволила Укрзализныце сэкономить предусмотренные средства на закупку и заказать на 20% рельсы больше", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" по этому контракту получит 36 тыс. тонн рельсов. Этого хватит для ремонта и строительства 280 км путей.

Напомним:

В январе 2025 года "Укрзализныця" получила 1083 тонны рельсов производства французской компании Saarstahl Rail SAS.