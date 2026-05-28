На Кіровоградщині через негоду без світла залишилось понад 30 населених пунктах

Через негоду у Кіровоградській області без світла залишилось 33 населені пункти, працюють системи захисту ЛЕП.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він уточнив, що аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго" працюють на місцях аварій. Разом з тим підрозділи ДСНС та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

27 травня через обстріли без світла залишалися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.