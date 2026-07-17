Новий міністр агрополітики Висоцький окреслив ключові пріоритети відомства
Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив чотири пріоритети своєї роботи на посаді.
Про це він написав у Facebook.
Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі.
Другий – відновлення й розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентоспроможності та розширення експортних ринків.
Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах: розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм.
Останній важливий напрямок – реформи й цифровізація: розбудова сучасної та конкурентоспроможної аграрної політики.
Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра, а також президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Сергію Корецькому та нардепам Верховної Ради за призначення на посаду.
"Переконаний: разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та Урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства", – підсумував він.
Тарас Висоцький є підозрюваним у корупційній справі НАБУ, в межах якої збитки державі оцінюють у 63,9 млн грн. Остаточний вирок у справі ще не ухвалено.
Нагадаємо:
16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.
У квітні НАБУ та САП скерували до суду справу Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана.
НАБУ і САП викрили цю схему у серпні 2023 року. Тоді Міністерство аграрної політики заперечило збитки або отримання неправомірної вигоди у цій справі.