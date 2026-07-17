Новий міністр агрополітики Висоцький окреслив ключові пріоритети відомства

Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив чотири пріоритети своєї роботи на посаді.

Про це він написав у Facebook.

Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі.

Другий – відновлення й розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентоспроможності та розширення експортних ринків.

Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах: розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм.

Останній важливий напрямок – реформи й цифровізація: розбудова сучасної та конкурентоспроможної аграрної політики.

Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра, а також президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Сергію Корецькому та нардепам Верховної Ради за призначення на посаду.

"Переконаний: разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та Урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства", – підсумував він.

Тарас Висоцький є підозрюваним у корупційній справі НАБУ, в межах якої збитки державі оцінюють у 63,9 млн грн. Остаточний вирок у справі ще не ухвалено.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.

У квітні НАБУ та САП скерували до суду справу Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана.

НАБУ і САП викрили цю схему у серпні 2023 року. Тоді Міністерство аграрної політики заперечило збитки або отримання неправомірної вигоди у цій справі.