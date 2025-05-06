Правительство призвало ОЭСР снизить оценку рисков для Украины: сейчас она - худшая

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко призвала генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна переквалифицировать группу рисков для Украины с седьмого на шестой класс.

Об этом она заявила во время мероприятия с участием генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

"Сейчас Украина относится к седьмому классу рисков. Мы хотели обратить ваше (ОЭСР - ред.) внимание и еще раз подчеркнуть о необходимости переквалифицировать группу рисков для Украины на шестой класс", - сказала она и добавила, что это сделает, в первую очередь, страхование рисков для Украины более доступными.

Кроме того, Свириденко выразила просьбу приобщиться экспертов ОЭСР к разработке промышленной стратегии Украины и провести экспертизу стратегии занятости, над которой работает Минэкономики и которая является маяком для Ukraine Facility.

Согласно информации ОЭСР, всего существует семь классов рисков, где седьмой - наиболее рисковый. По системе стран-участников организации риск страны охватывает риск перевода и конвертируемости (то есть риск того, что правительство введет контроль над капиталом или валютным курсом, который препятствует субъекту хозяйствования конвертировать местную валюту в иностранную и/или переводить средства кредиторам, находящимся за пределами страны) и случаи форс-мажорных обстоятельств (например, война, экспроприация, революция, гражданские беспорядки, наводнения, землетрясения).

Напомним:

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что ключевым для восстановления Украины и роста инвестиций является укрепление верховенства права, облегчение регуляторного бремени, а также содействие конкуренции и инновациям, вместе с улучшением доступа к финансированию.