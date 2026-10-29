Auchan відновив роботу після російського удару по одному з столичних ТРЦ

Гіпермаркет Auchan у столичному ТРК "Проспект" відновив роботу після російської атаки 26 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Auchan Чернігівська знову відкритий для вас! Ми зробили все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазину та повернути вам доступ до улюблених продуктів і товарів для щоденних потреб", – заявили у мережі.

Зазначається, що відновлення приміщення ще триває. Деякі деякі зручності в магазині можуть бути тимчасово обмежені.

Auchan в ТРК "Проспект" був пошкоджений внаслідок ворожого удару 26 жовтня.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня зазнав руйнувань гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також зазнали пошкоджень фасад і вхідна група магазину "Ашан Почайна".