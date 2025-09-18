Український бізнес закликає скасувати експортне мито на сою та ріпак

Європейська Бізнес Асоціація закликає Уряд та Верховну Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак та передбачити механізм відшкодування вже сплаченого мита після набрання чинності Законом №4536-IX.

Про це йдеться на сайті ЄБА.

Зазначається, що 2 вересня президент України підписав Закон про запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак. Водночас передбачалося, що агровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, звільнятимуться від цього мита.

Однак, за інформацією компаній-членів Комітету зернових та олійних культур Асоціації, на практиці це рішення призвело до критичної ситуації:

експортна діяльність фактично зупинилася — судна простоюють у портах, а відвантаження затримуються;

механізм звільнення від мита не працює, адже немає чіткого порядку підтвердження "власно вирощеної сільгосппродукції";

змішані партії зерна не можуть бути оперативно оформлені, що блокує весь ланцюг постачання;

аграрії та експортери щодня зазнають збитків, через що держава втрачає валютні надходження;

знижується довіра міжнародних партнерів;

накопичення суден у портах створює серйозні безпекові ризики, роблячи портову інфраструктуру потенційними цілями для ворожих атак.