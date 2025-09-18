Український бізнес закликає скасувати експортне мито на сою та ріпак
Європейська Бізнес Асоціація закликає Уряд та Верховну Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак та передбачити механізм відшкодування вже сплаченого мита після набрання чинності Законом №4536-IX.
Про це йдеться на сайті ЄБА.
Зазначається, що 2 вересня президент України підписав Закон про запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак. Водночас передбачалося, що агровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, звільнятимуться від цього мита.
Однак, за інформацією компаній-членів Комітету зернових та олійних культур Асоціації, на практиці це рішення призвело до критичної ситуації:
- експортна діяльність фактично зупинилася — судна простоюють у портах, а відвантаження затримуються;
- механізм звільнення від мита не працює, адже немає чіткого порядку підтвердження "власно вирощеної сільгосппродукції";
- змішані партії зерна не можуть бути оперативно оформлені, що блокує весь ланцюг постачання;
- аграрії та експортери щодня зазнають збитків, через що держава втрачає валютні надходження;
- знижується довіра міжнародних партнерів;
- накопичення суден у портах створює серйозні безпекові ризики, роблячи портову інфраструктуру потенційними цілями для ворожих атак.
Бізнес наголошує, що виробництво та експорт агропродукції залишаються ключовими драйверами української економіки. Лише минулого року агросектор забезпечив $24,7 млрд експортного виторгу, що становить 59% загального експорту.
"Введене ж вивізне мито створює серйозні перешкоди для розвитку цього сектору зокрема й для економічної стабільності та продовольчої безпеки України загалом", – підкреслює ЄБА.
Крім економічних втрат, на думку експертів Асоціації, запровадженімита суперечать статті 31 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка забороняє будь-які обмежувальні заходи на експорт.
В ЄБА наголосили, що запровадження мит підриває довіру міжнародних партнерів, знижує інвестиційну привабливість сектору та створює сигнал нестабільності правил гри.
Нагадаємо:
Українська зернова асоціація звернулася до керівництва держави із закликом переглянути рішення щодо запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в агросекторі.
Зазначається, що після введення мит експорт сої та ріпаку фактично заблокований. На складах зупинилося близько 500 тис. т продукції, що призводить до значних фінансових втрат – до 50 - 60 дол. на тонні.