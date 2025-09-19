Американська торгова палата закликає скасувати мита на сою та ріпак

Міжнародний бізнес, об’єднаний Американською торговельною палатою в Україні, наголошує на необхідності термінового скасування експортних мит на сою та ріпак.

Про це повідомляє пресслжба Американської торговельної палати (АТП) в Україні.

2 вересня президент України підписав Закон про запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак. Водночас передбачалося, що агровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, звільнятимуться від цього мита.

"Правка щодо запровадження експортного мита на сою та ріпак була включена до Закону №4536-IX із порушенням засад законодавчої техніки, Регламенту Верховної Ради України та принципу стабільності податкового законодавства.

Такі зміни суперечать євроінтеграційному курсу України та статті 31 Угоди про асоціацію з ЄС, погіршують інвестиційний клімат, створюють ризики для верховенства права й призводять до втрат агровиробників через падіння закупівельних цін і скорочення посівних площ", – йдеться у повідомленні.

У АТП зазначили, що З 4 вересня 2025 року українські порти Чорного моря заблоковані суднами, а припортові залізниці – вагонами з вантажами ріпаку та сої через неврегульованість порядку та критеріїв для застосування нульової ставки мита для виробників аграрної продукції.

Там додали, що усі експортери, зокрема виробники аграрної продукції, не можуть експортувати товар та зазнають збитків у зв’язку зі штрафами за простій суден (demurrage) та інших транспортних засобів, понаднормове зберігання збіжжя у портах, подовжене страхове покриття, невиконання контрактів перед іноземними покупцями.

"Наразі щонайменше дев’ять суден знаходяться на такому простої, та за попередніми оцінками орієнтовні збитки для бізнесу складатимуть від 5 до 10 мільйонів доларів", – додали у АТП.

Американська торговельна палата закликає уряд:

якнайшвидше винести на розгляд Верховної Ради України ініціативу про скасування експортних мит на сою та ріпак задля стабілізації ринку та відновлення експорту;

встановити порядок безумовного відшкодування експортного мита на сою та ріпак, сплаченого виробниками агарної продукції з моменту набрання чинності Закону №4536-IX.

Нагадаємо:

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликає Уряд та Верховну Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак та передбачити механізм відшкодування вже сплаченого мита після набрання чинності Законом №4536-IX.

Українська зернова асоціація звернулася до керівництва держави із закликом переглянути рішення щодо запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в агросекторі.

Зазначається, що після введення мит експорт сої та ріпаку фактично заблокований. На складах зупинилося близько 500 тис. т продукції, що призводить до значних фінансових втрат – до 50 - 60 дол. на тонні.