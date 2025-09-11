Уряд ухвалив рішення щодо реструктуризації китайського кредиту

Уряд підтвердив державну гарантію за кредитом, наданим АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Експортно-імпортним банком Китайської Народної Республіки. Ухвалене рішення дозволяє забезпечити реструктуризацію боргових зобов’язань за кредитним договором.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки.

Відповідна постанова "Деякі питання державної гарантії, наданої у 2012 році для фінансування проєктів у сфері сільського господарства", розроблена Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, була ухвалена на засіданні уряду 10 вересня.

"Ухвалене рішення дозволяє забезпечити реструктуризацію боргових зобов’язань за кредитним договором між ДПЗКУ та Експортно-імпортним банком КНР, який було укладено в грудні 2012 року в сумі $1,5 млрд строком на 15 років під державні гарантії", – говориться у повідомленні.

Постанова передбачає підтвердження чинності державної гарантії, наданої у 2012 році в забезпечення вказаних боргових зобов’язань ДПЗКУ, у зв’язку з внесенням змін до кердитної угоди.

Йдеться, зокрема, про відстрочку погашення кредиту та виплати відсотків за ним, а також капіталізацію нарахованих відсотків у зв’язку з відстрочкою їх виплати.

Також передбачено, що Міністерство фінансів України забезпечить врахування відповідних змін обсягів зобов’язань ДПЗКУ під час підготовки проєкту Державного бюджету України.

"Реалізація постанови надасть можливість зменшити фіскальні ризики, пов’язані з необхідністю виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитом АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", – повідомляє Мінекономіки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію.Уряд попросив Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 р.

У грудні 2022 року Кабмін за пропозицією Мінекономіки підтвердив держгарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом на $1,5 млрд, залученим ДПЗКУ від Експортно-імпортного банку Китаю за результатами угоди щодо умов цього кредиту.

ДПЗКУ у 2012 році домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Через фінансову неспроможність ДПЗКУ тягар щодо погашення кредиту ліг на державу, яка виступила гарантом.