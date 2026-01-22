Уряд ухвалив рішення для підтримки агровиробників

Уряд ухвалив рішення про надання грантів на будівництво овочесховищ і фруктосховищ та щодо механізму компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Провели аграрний Кабмін і ухвалили низку рішень для підтримки агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни", – написала вона у Телеграм.

"Запроваджуємо новий напрям грантової підтримки для агровиробників. Відтепер підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ", – повідомила вона.

Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача. Підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн і за умови створення робочих місць.

Для прифронтових регіонів діятимуть пільгові умови. Держава зможе покрити до 50% вартості будівництва, якщо підприємство розташоване на територіях активних або можливих бойових дій та має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Також Свириденко повідомила про вдосконалення механізму компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях.

Отримати державну підтримку зможуть аграрії, які здійснюють діяльність на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови.

Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4 700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тисячі гектарів одному господарству.

"Адресна підтримка допоможе аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в складних умовах", – зазначила прем'єр-міністерка.

"Обидва рішення — інвестиція в продовольчу безпеку держави. Вони дадуть аграріям можливість краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, зокрема поблизу лінії фронту", – додала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання.

Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання. Для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.

Мінекономіки розробляє механізм запровадження з 2026 року нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ.