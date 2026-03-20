Свириденко повідомила, як уряд пришвидшить виконання планів стійкості регіонів

Уряд врегулював особливості реалізації планів стійкості регіонів та спростив процедури будівництва, містобудування і землевідведення для підготовки до зими.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Схвалений документ покликаний пришвидшити і зробити більш ефективною підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема щодо:

захисту об'єктів критичної інфраструктури;

розвитку розподіленої генерації електричної та теплової енергії;

безперебійного теплопостачання;

безперебійного водопостачання та водовідведення.

Мінрозвитку спільно з Міненерго та Агентством відновлення повинно в місячний строк розробити типові проєктні рішення для реалізації планів стійкості.

НКРЕКП рекомендовано забезпечити пріоритетне приєднання об'єктів розподіленої генерації та спростити процедури погодження і приєднання.

"Визначили джерела фінансування: кошти операторів критичної інфраструктури, резервного фонду держбюджету, міжнародна допомога та місцеві бюджети. Співфінансування громад для комунальних об'єктів має складати не менше 20%", - зазначила Свириденко.

Також передбачена спрощена реалізація окремих проєктів поза планами стійкості, зокрема модернізація водозабору і водопідготовки, встановлення модульних котелень та відновлення критичної інфраструктури.

Крім того, за словами Свириденко, уряд спростив реагування на аварійні ситуації. Рішення про відновлення можуть ухвалюватися до 2 днів для оперативного відновлення тепло- та енергопостачання.

Нагадаємо:

Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.