Уряд спростив імпорт акумуляторів – потрібні для критичної інфраструктури

Уряд спростив умови імпорту літій-іонних акумуляторів, які використовуються у системах накопичення електроенергії і забезпечують безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів України виключив літій-іонні акумулятори з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. Йдеться про акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії", – говориться у повідомленні.

Як пояснюють у міністерстві, таке рішення дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії та забезпечувати безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури і бізнесу.

"Спрощення імпорту акумуляторів допоможе швидше розгортати системи накопичення енергії і посилити енергетичну стійкість країни", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

За даними Асоціації сонячної енергетики України, обов'язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

"У 2026 році одним із пріоритетів держави є розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії. Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки атак на енергосистему та підвищити її стійкість", – зазначають у міністерстві.

