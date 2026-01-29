Уряд схвалив законопроєкт, який стимулює розвиток малого бізнесу

Уряд схвалив законопроєкт щодо визначення суб'єктів підприємництва, який розширить можливості малого бізнесу із залучення грантів та пільгових кредитів.

Про це інформує урядовий портал.

Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів підприємництва", говориться у повідомленні.

Законопроєкт повністю узгоджує критерії класифікації підприємств із стандартами Європейського Союзу.

"Законопроект модернізує підходи до визначення мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) та усуває бар'єри, які через застарілі критерії обмежували доступ українського бізнесу до європейських програм підтримки", – зазначено у повідомленні.

"Раніше компанії втрачали можливості залучати гранти, пільгові кредити та інвестиції, а також змушені були окремо підтверджувати свій статус для європейських партнерів. Водночас великі гравці штучно дробили бізнес, щоб користуватися пільгами для МСП", – пояснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Новий закон запроваджує три європейські критерії класифікації — кількість працівників, річний дохід та балансову вартість активів. Пороги повністю відповідають стандартам ЄС.

Відтак, мікропідприємство — до 9 працівників включно, до €2 млн доходу або активів, мале підприємство — до 49 працівників, до €10 млн доходу або активів, середнє — до 249 працівників, до €50 млн доходу або до €43 млн активів.

"Показники пов'язаних компаній сумуватимуться, що унеможливлює штучне дроблення бізнесу. Підприємства з державною часткою понад 25% втратять статус МСП після завершення воєнного стану з перехідним періодом", – повідомляє міністерство.

Для українського бізнесу це означає автоматичне визнання статусу МСП у ЄС, повний доступ до європейських програм підтримки (гранти, кредити, гарантії, інноваційні та експортні проекти).

Ідеться також про зростання попиту на державні програми підтримки в Україні на додаткові 5–20 млрд грн на рік, більше інвестицій та легший вихід на європейські ринки.

"Реформа також забезпечує рівні умови конкуренції — ресурси, призначені для МСП, більше не використовуватимуться великими компаніями", – запевняють у Мінекономіки.

Нагадаємо:

Раніше уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підвищення енергостійкості бізнесу.

Раніше Міністерство фінансів опублікувало для обговорення проєкт закону, який має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку.

Відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду, уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт, який зробить реєстрацію платників ПДВ обов'язковою з 1 січня 2027 року для платників на спрощеному режимі оподаткування, з оборотом, що перевищує загальний поріг реєстрації ПДВ – наразі його пропонується встановити на рівні мільйона гривень.