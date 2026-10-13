Спрощення адміністрування ПДВ: законопроєкт пройшов перше читання

Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ, який дозволяє ФОПам самостійно обирати звітний період.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 16037-д, говориться у повідомленні.

Законопроєкт передбачає автоматичне попереднє заповнення податкової звітності з ПДВ і податкових накладних на основі даних ДПС та можливість для ФОП — платників ПДВ самостійно обирати місячний або квартальний звітний період.

Також у документі йдеться про збільшення зі 100 тисяч гривень до мільйона порогової суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ, яка є підставою для позапланової документальної перевірки.

Законопроєкт передбачає спрощення складання зведених податкових накладних у разі отримання попередньої оплати від покупців — неплатників ПДВ.

"Мета змін — спростити податкові процедури, розвивати електронну взаємодію між платниками податків і контролюючими органами та вдосконалити порядок складання звітності з ПДВ", – зазначили у Мінфіні.

Законопроєкт розроблено на виконання міжнародних зобов'язань України перед ЄС та МВФ. Його ухвалення є однією з ключових умов для отримання макрофінансової допомоги, додали у відомстві.

Далі законопроєкт доопрацюють у профільному Комітеті Верховної Ради України до другого читання.

Нагадаємо:

Законопроєкт Мінфіну, який передбачає єдині правила для всіх платників податку на прибуток, пройшов перше читання у Верховній Раді України.