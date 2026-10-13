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Рада схвалила за основу законопроєкт щодо запобігання штучному зменшенню прибутку

Андрій Муравський — 13 жовтня, 14:32
Рада схвалила за основу законопроєкт щодо запобігання штучному зменшенню прибутку

Законопроєкт Мінфіну, який передбачає єдині правила для всіх платників податку на прибуток, пройшов перше читання у Верховній Раді України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Парламент прийняв за основу законопроєкт №16036 щодо імплементації статті 4 Директиви ЄС ATAD — про обмеження витрат на запозичення, говориться у повідомленні.

У проєкті закону ідеться про єдині правила для всіх платників податку на прибуток. Обмеження поширюватиметься на витрати за всіма борговими зобов'язаннями незалежно від резидентства кредитора.

Також у документі визначено ліміт витрат на запозичення. Надмірні витрати враховуватимуться для цілей оподаткування в межах установленого ліміту, який визначатиметься з урахуванням доходів у формі процентів, 30% EBITDA або грошового порога — залежно від передбачених законопроєктом умов.

Також передбачено можливість перенесення неврахованих витрат на запозичення на наступні податкові періоди, перенесення невикористаної частини ліміту на п'ять років, а також винятки для окремих видів діяльності.

"Мета змін — протидіяти розмиванню податкової бази, запобігати штучному зменшенню оподатковуваного прибутку та наблизити податкове законодавство України до стандартів ЄС і рекомендацій ОЕСР", – зазначили у Мінфіну.

Нові правила передбачено ввести в дію з 1 січня 2028 року. До цього часу застосовуватимуться чинні норми Податкового кодексу України.

Законопроєкт буде доопрацьовано профільним комітетом ВРУ до другого читання, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, за яким із 2028 року компанії зможуть враховувати надмірні витрати на кредити та інші запозичення під час розрахунку податку на прибуток у межах 30% EBITDA.

Раніше Мінфін виніс на обговорення комплексний законопроєкт про впровадження європейських правил протидії ухиленню від сплати податків.

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Рада схвалила за основу законопроєкт щодо запобігання штучному зменшенню прибутку
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