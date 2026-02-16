"Зроблено в Україні": уряд розподілив 5,6 мільярда гривень на підтримку бізнеса

Уряд розподілив понад 5,6 мільярда гривень на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Продовжуємо фінансування ключових державних програм політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" на 2026 рік", – написала вона у Телеграм.

"Уряд розподілив понад 5,6 млрд грн на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення, розвитку інвестицій та очищення українських земель від мін", – зазначила прем'єрка.

Так, рішенням Кабінету міністрів розподілили 1,8 млрд грн — на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання для близько 5 тисяч фермерів та виробників харчової продукції.

Ще 1,2 млрд грн спрямовують на підтримку українських товарів та послуг через дві програми: 700 млн грн для реалізації програми "Національний кешбек" та 475 млн грн — на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки та обладнання;

Один мільярд гривень виділили на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків та ще мільярд — на компенсацію витрат із розмінування земель сільськогосподарського призначення через програму "Гуманітарне розмінування".

Ще 653,1 млн грн — на підтримку реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями для компенсації витрат інвесторів на розбудову об'єктів інфраструктури.

За словами Свириденко, загалом у 2026 році на програми "Зроблено в Україні" передбачено фінансування у розмірі близько 37 млрд грн.

"В умовах повномасштабного вторгнення українська економіка демонструє стійкість, а підприємці продовжують працювати і виробляти українське. Підтримка бізнесу в цей час допомагає забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах війни", – зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо:

З 1 січня 2026 року в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п'ятьма напрямками.

За розрахунками Міністерства економіки, у 2025 році програма "Зроблено в Україні" забезпечила 0,95 відсоткових пункта зростання ВВП.