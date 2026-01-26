Уряд роз’яснив, які ФОПи можуть отримати гранти на енергообладнання

Бізнес зможе подати заявку на отримання гранту на генератори та зарядні станції на порталі "Дія", допомогу нададуть ФОПам 2-ї та 3-ї групи єдиного податку, які працюють у сферах базових товарів і послуг.

Про це інформує урядовий портал.

"Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів. Уряд запускає грантову допомогу в межах програми "Власна справа", – говориться у повідомленні.

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення: купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, оренду чи лізинг такого обладнання, його встановлення та обслуговування.

"Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло. Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична", – говориться у повідомленні.

Отримати її зможуть ФОПи 2-ї та 3-ї групи єдиного податку, які працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників, чим більше робочих місць — тим більша підтримка, зазначено у повідомленні.

Якщо працівник один — допомога складе 7 500 грн, два — 9 000 грн, три — 10 500 грн, чотири — 12 000 грн, п'ять — 13 500 грн, шість та більге — 15 000 грн

"Подати заявку на грант вже скоро можна буде на порталі Дія. Слідкуйте за оновленнями", – зазначає Міністерство цифрової трансформації України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.