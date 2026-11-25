Укрпошта планує відкрити 23 стаціонарних відділення у селах, де раніше жителів обслуговували пересувні поштові бригади.

Про це повідомили у АТ "Укрпошта", а також у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"У селах, де раніше пошта приїжджала разом із пересувною бригадою, з'являтимуться стаціонарні відділення. 14 із них уже зустрічають відвідувачів на Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Рівненщині та Вінниччині", – зазначили у міністерстві.

"Проєкт охоплює населені пункти з населенням від тисячі людей і має забезпечити доступ до стаціонарної пошти для понад 23 тисяч українців", – зазначили в Укрпошті.

Усі відділення планується відкрити до кінця 2026 року.

Перші 11 відділень з них вже запрацювали у вересні-жовтні на Волині, Тернопільщині, Хмельниччині та Рівненщині, уточнили в Укрпошті. Ще три відкрили у листопаді у Гарячківці на Вінниччині та селищах Буцинь і Любитів на Волині.

Ще шість відділень готують до відкриття найближчим часом у селах Лютинськ, Вельбівно та Забороль на Рівненщині, Камінь на Івано-Франківщині, Косарі на Черкащині та Заріччя на Волині. Про дати початку роботи компанія повідомить додатково.

"Місцеві жителі замість очікування пересувної бригади зможуть звертатися до відділення за постійною адресою: відправляти й отримувати посилки, зокрема міжнародні, надсилати листи, здійснювати грошові перекази, оплачувати комунальні послуги, отримувати пенсії та соціальні виплати", – розповіли в Укрпошті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що сукупні збитки Укрпошти від початку повномасштабного вторгнення перевищують 3,1 млрд грн: компанія втратила, зокрема, понад 1500 відділень і 440 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що після того, як росіяни завдали удари по інфраструктурі "Укрпошти" у прифронтових містах, компанія внесла корективи у роботу у цих населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України, надалі кількість модульних відділень буде зростати.