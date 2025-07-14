Уряд підтримав законопроєкт про відновлення конкурсів на держслужбу

Уряд підтримав проект закону України, який пропонує відновити конкурсну процедуру, призупинену через війну.

"На позачерговому засіданні Уряду було підтримано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби", – повідомляє Кабінет міністрів.

"Акт підготовлено НАДС з метою удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби, а також для відновлення конкурсів на зайняття посад держаної служби відповідно до індикаторів Плану України на 2024-2027 роки", – йдеться у повідомленні.

Планом України передбачена реформа "Процедура відбору на державну службу". Реалізація цієї реформи передбачає виконання двох заходів.

Так, передбачені зміни до законодавства щодо удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби. Тож, мають набрати чинності законодавчі акти (включаючи підзаконні нормативно-правові акти), яким передбачено удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби.

Зазначене законодавство має відповідати принципам державного управління ОЕСР (SIGMA), що стосуються процедур добору на основі професійних компетентностей;

Інший індикатор – відновлення набору на державну службу з урахуванням професійних компетентностей. Йдеться про відновлення відбору на зайняття вакантних посад з урахуванням професійних компетентностей для всіх державних службовців.

Як повідомляє уряд, це здійснюватиметься поступово в три етапи:

1) на посади державної служби категорії "А";

2) на посади державної служби категорії "Б" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії);

3) на посади державної служби категорії "В" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії).

"Проект закону передбачає положення щодо відновлення конкурсів на посади державної служби відповідно до плану України, строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу і повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу", – говориться у повідомленні.

У ньому також йдеться про можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії.

"Ухвалення законопроекту, який відновлює конкурси та удосконалює порядок вступу, проходження і припинення державної служби, є кроком до зміцнення управлінського потенціалу країни. Документ запроваджує низку новаторських положень, що зроблять державну службу більш сучасною та адаптивною", - наголосив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Ми провели велику кількість консультацій та обговорень на етапі підготовки законопроекту, зокрема із представниками SIGMA та директорату Європейської Комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST). Наразі ми очікуємо на продовження ґрунтовної роботи з депутатським корпусом", – зауважила голова НАДС Наталія Алюшина.

"Законопроект повертає проведення конкурсної процедури і покликаний трансформувати підходи до багатьох інструментів управління персоналом. Щодо конкурсної процедури, на оновлення якої давно очікують, то вона відповідатиме європейським стандартам та принципам державного управління, зокрема, і в частині професіоналізації та деполітизації процедур відбору кандидатів на посади державної служби категорії "А", – зазначила вона.

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