Правительство поддержало законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Правительство поддержало проект закона Украины, который предлагает восстановить конкурсную процедуру, приостановленную из-за войны.

"На внеочередном заседании Правительства был поддержан проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и совершенствования порядка поступления, прохождения, прекращения государственной службы", - сообщает Кабинет министров.

"Акт подготовлен НАГС с целью усовершенствования порядка поступления, прохождения и увольнения с государственной службы, а также для восстановления конкурсов на занятие должностей государственной службы в соответствии с индикаторами Плана Украины на 2024-2027 годы", - говорится в сообщении.

Планом Украины предусмотрена реформа "Процедура отбора на государственную службу". Реализация этой реформы предусматривает выполнение двух мероприятий.

Так, предусмотрены изменения в законодательство по совершенствованию порядка поступления, прохождения и увольнения с государственной службы. Поэтому, должны вступить в силу законодательные акты (включая подзаконные нормативно-правовые акты), которым предусмотрено усовершенствование порядка поступления, прохождения и прекращения государственной службы.

Указанное законодательство должно соответствовать принципам государственного управления ОЭСР (SIGMA), касающихся процедур отбора на основе профессиональных компетенций;

Другой индикатор - восстановление набора на государственную службу с учетом профессиональных компетентностей. Речь идет о восстановлении отбора на занятие вакантных должностей с учетом профессиональных компетентностей для всех государственных служащих.

Как сообщает правительство, это будет осуществляться постепенно в три этапа:

1) на должности государственной службы категории "А";

2) на должности государственной службы категории "Б" (на подконтрольной Украине территории, где не ведутся боевые действия);

3) на должности государственной службы категории "В" (на подконтрольной Украине территории, где не ведутся боевые действия).

"Проект закона предусматривает положения о восстановлении конкурсов на должности государственной службы в соответствии с планом Украины, сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса и полномочия субъекта назначения принимать решение о продолжении прохождения службы государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса", - говорится в сообщении.

В нем также говорится о возможности назначения без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия.

"Принятие законопроекта, который восстанавливает конкурсы и совершенствует порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы, является шагом к укреплению управленческого потенциала страны. Документ вводит ряд новаторских положений, которые сделают государственную службу более современной и адаптивной", - подчеркнул Министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Мы провели большое количество консультаций и обсуждений на этапе подготовки законопроекта, в частности с представителями SIGMA и директората Европейской Комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST). Сейчас мы ожидаем продолжения основательной работы с депутатским корпусом", - отметила председатель НАГС Наталья Алюшина.

"Законопроект возвращает проведение конкурсной процедуры и призван трансформировать подходы ко многим инструментам управления персоналом. Что касается конкурсной процедуры, обновления которой давно ожидают, то она будет отвечать европейским стандартам и принципам государственного управления, в частности, и в части профессионализации и деполитизации процедур отбора кандидатов на должности государственной службы категории "А", - отметила она.

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