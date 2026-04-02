Уряд фінансово простимулює перенавчання на пріоритетні спеціальності

Уряд запустив експериментальний проєкт: гранти для людей та компенсації роботодавцям з пріоритетних галузей, які інвестують у підготовку кадрів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилює зв'язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця", – написала вона у Телеграм.

За її словами, мета проєкту — допомогти підприємствам оборонно-промислового комплексу та інших пріоритетних галузей швидше, відповідно до їхнього запиту, готувати потрібних фахівців.

Вона зазначила, що в Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання.

"Тепер уряд посилює прив'язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця і передбачає дві форми підтримки: грант для людини та компенсацію роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів", – пояснила вона.

У 2026 році державна підтримка становитиме до 30 тисяч гривень на здобуття повної професійної кваліфікації і до 15 тисяч гривень — на часткову. Такі самі граничні суми діятимуть і для компенсації роботодавцям витрат на навчання працівників.

Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

"Динамічній сфері оборонного виробництва та іншим пріоритетним галузям, наприклад енергетиці, потрібні кваліфіковані фахівці, які посилюють нашу спроможність нарощувати власне виробництво", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що українці вже пропонують світові унікальні оборонні рішення.

"Маємо стати нацією інженерів, щоб масштабувати ці досягнення", – написала вона у Телеграм.

Читайте також: Найм неповнолітніх, корпоративне навчання та пошук сенсів: як бізнес шукає працівників

Читайте також: Через війну та міграцію бракує робітників. У Києві – найгірше

Нагадаємо:

В Україні наразі працює 13,1 млн людей, при чому єдиний соціальний внесок сплачується за 10,5 млн осіб – це лише близько третини населення, повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Уряд запускає програму, яка передбачає компенсацію зарплат працівниками у період відновлення підприємств, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Українцям, чиї роботодавці залишилися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, Кабмін дозволив звільнятися через "Дію".

Раніше Нацбанк повідомив, що наприкінці 2025 року пропозиція роботи зростала швидше, ніж попит на неї, а за рік з України виїхало на 0,2 млн людей менше, ніж минулого року.