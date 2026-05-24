Наслідки нічної атаки: у Києві змінили рух громадського транспорту

У Києві внаслідок нічної атаки 24 травня змінили низку маршрутів громадського транспорту, трамваї № 14, 15, 18 тимчасово не курсують.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Тролейбуси маршрутів № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33 курсують:

▪️ № 6, 18, 28, 33 – до ст. м. "Почайна";

▪️ № 16, 23 – до вул. Оранжерейна;

▪️ № 19 – бульв. Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана – вул. Ольжича;

▪️ № 31 – до Дегтярівського шляхопроводу.

Трамваїв маршрутів № 11, 12, 16, 19 – до Подільського трамвайного депо.

Рух автобусів організовано:

▪️ № 9 – до Дегтярівського шляхопроводу;

▪️ № 14Т – просп. Відрадний – Дегтярівський шляхопровід;

▪️№ 31 – до Дегтярівського шляпровода;

▪️№ 50 – ст. м. "Дорогожичі" – вул. Олени Теліги – просп. Берестейський. Далі за власним маршрутом;

▪️№ 90 – пл. Валерія Марченко – вул. Естонська – вул. Данила Щербаківського. Далі за власним маршрутом;

▪️№№ 110, 111, 112 – в напрямку центру – Русанівські сади – міст Метро – вул. Набережне шосе. Далі за власними маршрутами;

▪️№ 114 – в напрямку Залізничного вокзалу – по вул. Електриків – вул. Набережно-Луговій – вул. Набережно-Хрещатицькій. Далі за власним маршрутом.

Нагадаємо:

У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".