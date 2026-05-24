Наслідки нічної атаки: у Києві змінили рух громадського транспорту
У Києві внаслідок нічної атаки 24 травня змінили низку маршрутів громадського транспорту, трамваї № 14, 15, 18 тимчасово не курсують.
Про це йдеться в повідомленні КМДА.
Тролейбуси маршрутів № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33 курсують:
▪️ № 6, 18, 28, 33 – до ст. м. "Почайна";
▪️ № 16, 23 – до вул. Оранжерейна;
▪️ № 19 – бульв. Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана – вул. Ольжича;
▪️ № 31 – до Дегтярівського шляхопроводу.
Трамваїв маршрутів № 11, 12, 16, 19 – до Подільського трамвайного депо.
Рух автобусів організовано:
▪️ № 9 – до Дегтярівського шляхопроводу;
▪️ № 14Т – просп. Відрадний – Дегтярівський шляхопровід;
▪️№ 31 – до Дегтярівського шляпровода;
▪️№ 50 – ст. м. "Дорогожичі" – вул. Олени Теліги – просп. Берестейський. Далі за власним маршрутом;
▪️№ 90 – пл. Валерія Марченко – вул. Естонська – вул. Данила Щербаківського. Далі за власним маршрутом;
▪️№№ 110, 111, 112 – в напрямку центру – Русанівські сади – міст Метро – вул. Набережне шосе. Далі за власними маршрутами;
▪️№ 114 – в напрямку Залізничного вокзалу – по вул. Електриків – вул. Набережно-Луговій – вул. Набережно-Хрещатицькій. Далі за власним маршрутом.
У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".