У Києві відновили рух на кількох вулицях, перекритих після ударів РФ

У Києві повністю відновили рух транспорту на кількох вулицях і Гаванському мосту після масованої російської атаки у ніч на неділю, 24 травня.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, 26 травня проїзд відновили вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Вільний проїзд вулицею Дегтярівською (від перехрестя з вулицею Зоологічною до перехрестя з вулицею Юрія Іллєнка) та вулицею Білоруською (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Також відновлено рух Гаванським мостом – можна рухатися в обох напрямках.

Вулицею Зрошувальною від перехрестя з вулицею Академіка Горбунова також відновлено рух.

Тим часом Київська міська державна адміністрація інформує, що рух автобусів №№ 9, 14Т, 31 та тролейбусів № 23 "відновлено за власними схемами". Проте, автобуси та тролейбуси курсують з відхиленням від графіка.

Нагадаємо:

У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".

Повідомлялося, що у Києві внаслідок нічної атаки 24 травня змінили низку маршрутів громадського транспорту, трамваї № 14, 15, 18 тимчасово не курсують.