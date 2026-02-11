На Сумщині та Чернігівщині можливі точкові зміни в русі поїздів

На Сумщині та Чернігівщині у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси сполученням Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку", – повідомляє перевізник.

Водночас на Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозять автобусним об'їздом — стиковку забезпечено.

У Запорізькому регіоні зберігається посилений контроль безпекової обстановки.

"Залежно від ситуації застосовуємо або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Просимо пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів", – зазначили в УЗ.

Нагадаємо:

Через регулярну загрозу обстрілів об'єктів залізничної інфраструктури в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово коригує маршрути частини поїздів.