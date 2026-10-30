РФ знову вдарила по вокзалу Дніпра: вирує пожежа, є постраждала

Російські війська завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, одна жінка постраждала.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Евакуацію оголосили завчасно, люди перебували в укриттях. На підземних площах вокзалу розгорнули зони для тривалого перебування.

Попри затримки з міркувань безпеки, залізничники планують відправити всі поїзди. Пасажирів закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Якщо поїздка сьогодні не є нагальною, квиток можна повернути зі 100% компенсацією вартості та обрати іншу дату подорожі.

Оновлено о 17:55. За словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, на вокзалі після атаки виникла пожежа, одна жінка дістала поранень.

Нагадаємо:

29 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у платформу залізничного вокзалу Дніпра, біля якої перебував поїзд "Дніпро — Запоріжжя".

Станом на ранок 30 жовтня кількість загиблих зросла до 15: у лікарні помер 40-річний чоловік. Шестеро поранених, серед яких 11-річний хлопчик, перебували у тяжкому стані.