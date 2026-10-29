Армія РФ вдарила дроном по електропотягу у Дніпрі

29 жовтня росіяни атакували цивільний електропотяг у Дніпрі. Загинули 13 людей, ще щонайменше п'ятеро дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, мер Дніпра Борис Філатов

Пряма мова Філатова: "В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених".

Деталі: Спочатку Ганжа повідомив, що росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури та поранили людей. Філатов уточнив, що дрон ударив по цивільному електропотягу.

Мер також закликав не обмежувати повідомлення про такі атаки формулюваннями про ураження інфраструктури.

Пряма мова Філатова: "Це — геноцидальна війна. Майте мужність називати речі своїми іменами".

Оновлено: Згодом Ганжа повідомив, що росіяни вбили 13 людей. Щонайменше п'ятеро дістали поранення, медики надають їм допомогу.

На місці атаки працюють усі екстрені служби.

Що передувало:

15-річна дівчина дістала поранень через атаку російських військ на місто Павлоград Дніпропетровської області.