Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України опублікувало оприлюднило проєкт наказу щодо зміни тарифних коефіцієнтів на вантажні залізничні перевезення з 1 січня 2027 року.

Проєкт наказу опублікований на сайті Мінвідновлення.

Документ передбачає збільшення на 15% коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги.

Необхідність змін у відомтсві пояснили складним фінансовим становищем АТ "Укрзалізниця". За даними міністерства, доходи компанії від звичайної діяльності не забезпечують покриття поточних витрат залізничного транспорту.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу прийматимуть протягом місяця з дня його оприлюднення на поштову адресу Мінрозвитку: просп. Берестейський, 14, м. Київ, 00015 або на електронну адресу: [email protected].

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Нагадаємо:

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.



