"Укрпошта" запустила оновлений мобільний застосунок: що змінилось
"Укрпошта" запустила бета-версію оновленого мобільного застосунку.
Про це інформує пресслужба компанії.
Йдеться, що поміж оновлень:⠀
▪️ автоматичне відображення всіх відправлень, прив’язаних до вашого номера телефону (з моменту реєстрації в застосунку);
▪️ трекінг у деталях — дані щодо самого відправлення, відправника й отримувача, штрихкод для сканування у відділенні та інше;
▪️ push-сповіщення, зокрема щодо зміни статусу доставки (відправлення на шляху до вас, у відділенні чи вже отримане);
▪️ повний перелік створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації й сортування.
Крім цього, інтерактивна мапа відділень (із можливістю прокласти маршрут до вибраного) та онлайн-оплата (поки при створенні відправлень).
"Бонус не забариться: кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний", – повідомила "Укрпошта".
За інформацією компанії, невдовзі з'явиться:
▪️ можливість змінити отримувача;
▪️ переадресація (буде безкоштовною для тих посилок, які ще не надійшли до відділення);
▪️ можливість оплати відправлень отримувачем та інше.
⠀Нагадаємо:
У кінці серпня "Укрпошта" виставила на аукціони понад чотири десятки об'єктів нерухомості по всій Україні.
"Укрпошті" вдалося заробити 424 млн грн в результаті перших аукціонів, проведених через "Прозорро.Продажі".