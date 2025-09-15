"Укрпошта" запустила оновлений мобільний застосунок: що змінилось

"Укрпошта" запустила бета-версію оновленого мобільного застосунку.

Про це інформує пресслужба компанії.

Йдеться, що поміж оновлень:⠀

▪️ автоматичне відображення всіх відправлень, прив’язаних до вашого номера телефону (з моменту реєстрації в застосунку);

▪️ трекінг у деталях — дані щодо самого відправлення, відправника й отримувача, штрихкод для сканування у відділенні та інше;

▪️ push-сповіщення, зокрема щодо зміни статусу доставки (відправлення на шляху до вас, у відділенні чи вже отримане);

▪️ повний перелік створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації й сортування.

Крім цього, інтерактивна мапа відділень (із можливістю прокласти маршрут до вибраного) та онлайн-оплата (поки при створенні відправлень).

"Бонус не забариться: кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний", – повідомила "Укрпошта".

За інформацією компанії, невдовзі з'явиться:

▪️ можливість змінити отримувача;

▪️ переадресація (буде безкоштовною для тих посилок, які ще не надійшли до відділення);

▪️ можливість оплати відправлень отримувачем та інше.

⠀Нагадаємо:

У кінці серпня "Укрпошта" виставила на аукціони понад чотири десятки об'єктів нерухомості по всій Україні.

"Укрпошті" вдалося заробити 424 млн грн в результаті перших аукціонів, проведених через "Прозорро.Продажі".