Укрпошта почала торгувати електронікою

Мережа Укрпошти стала новим каналом продажів для українського ритейлу, який не відкриває повноцінні магазини там, де попит обмежений.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

Як розповіли в Укрпошті, мережа магазинів електроніки "Цитрус" інтегрувала свої продажі з інфраструктурою національного поштового оператора. Замовлення оформлюється за окремим каталогом, доступним у друкованому вигляді у відділеннях або в електронній версії у працівника Укрпошти.

Замовлення (смартфони, навушники, дрібна побутова техніка, аксесуари тощо) доставляються протягом 2–5 робочих днів після підтвердження постачальником за фіксованою вартістю 50 гривень за одне відправлення.

"Для великого ритейлу розвиток у невеликих громадах завжди був економічним викликом: відкривати повноцінний магазин там, де попит обмежений, часто нерентабельно. У прифронтових населених пунктах це нерідко ще й питання безпеки", – зазначили в Укрпошті.

Водночас саме там Укрпошта продовжує працювати — зокрема через мережу пересувних відділень, які забезпечують людей пенсіями, соціальними виплатами, ліками та посилками.

"Найдорожче й найскладніше в сучасному ритейлі — це побудувати фізичну мережу, яка дійсно охоплює 100% країни. В Україні така мережа — це наші 26 тисяч точок присутності", —пояснили в Укрпошті.

У компанії наголошують, що будують систему, "де логістика, соціальні та фінансові послуги працюють як єдине ціле".

Нагадаємо:

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

Також повідомлялося, що "Укрпошта" прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями, але збільшує тариф на кур'єрську доставку.