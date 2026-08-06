В Укрпошті розповіли, коли з клієнтів вимагатимуть податковий номер

Для всіх післяплат за посилки потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми, однак під час операцій до 5 тисяч гривень "Укрпошта" записуватиме його зі слів клієнта без документального підтвердження.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Якщо сума операції перевищує 5 тисяч гривень, клієнт повинен буде надати документ, що підтверджує РНОКПП.

За словами Смілянського, такі вимоги стосуються всіх поштових операторів, а не лише "Укрпошти".

Водночас він припустив, що під час перевірок Національний банк може вимагати від операторів додатково переконуватися в достовірності номера, який клієнт назвав без документального підтвердження.

Нагадаємо:

3 серпня Укрпошта попросила НБУ переглянути вимоги щодо персональних даних у квитанціях. Компанія заявила, що на вимогу регулятора з 1 серпня мала друкувати додаткові дані платників.

Наступного дня НБУ спростував заяви Укрпошти про нові вимоги, заявивши, що для готівкової оплати комунальних послуг достатньо ПІБ, а номер картки можна маскувати.