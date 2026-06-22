Наслідки російських обстрілів: у громаді на Харківщині не працює жодна АЗС

У Богодухівській громаді на Харківщині росіяни поцілили у об'єкт критичної інфраструктури, четверо осіб поранені, внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі і мобільні вежі, також не працює жодна АЗС.

Про це повідомив міський голова Богодухівської міської ради Володимир Бєлий.

За його словами, під удари потрапив "один із найважливіших об'єктів критичної інфраструктури громади".

"Завдяки злагодженим та оперативним діям заступника міського голови Романа Рябки та працівників комунального підприємства, нам вдалося вчасно евакуювати та зберегти комунальну техніку", – написав він у Facebook.

"Cьогодні під час повторного влучання по підприємству є четверо поранених. Усім їм зараз надається повна медична допомога", – повідомив міський голова.

Також у громаді унаслідок посилення російських ударів не працює жодна заправна станція, розповів міський Бєлий.

"Ворог знову підступно спрямував свої удари по АЗС, намагаючись повністю паралізувати нашу логістику. Станом на сьогодні, на жаль, жодна заправна станція в громаді не працює", – зазначив він.

Крім того, через ворожі обстріли суттєвих пошкоджень зазнали мобільні вежі й електромережі громади.

Енергетики відновлюють світло у домівках та на об'єктах критичної інфраструктури у надскладних та небезпечних умовах, часто під загрозою повторних ударів, зазначив міський голова.

"Щодо мобільного зв'язку - ми перебуваємо на постійному контакті з операторами", – додав він.

Нагадаємо:

Внаслідок російського масованого удару, станом на ранок 22 червня, є нові знеструмлення у семи областях країни.