На Одещині росіяни поцілили два бензовози та газовоз, є загиблий

На Одещині внаслідок російської атаки зайнялися два бензовози та газовоз, одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Через російські удари по Білгород-Дністровському району загинула людина, ще четверо поранені", – говориться у повідомленні.

Внаслідок атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися два бензовози та один газовоз.

У ДСНС повідомили, що гасіння пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги. На місці працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо:

Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі, внаслідок чого є загиблий і поранені серед членів екіпажів.

Раніше росіяни вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури на на Одещині: поранено вісім дорожніх працівників та пошкоджено унікальну для України дорожню техніку.