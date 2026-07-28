Російські удари знеструмили мешканців шести областей – Укренерго

Унаслідок російських атак без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Нові знеструмлення сталися через удари дронами та артилерією по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

В "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період із 11:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Компанія попередила, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та порадила стежити за повідомленнями місцевих операторів системи розподілу.

Нагадаємо:

24 липня через російські обстріли нові знеструмлення сталися у п'яти областях. У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини після влучання в енергооб'єкт без світла залишилися близько 7 тисяч абонентів.