Україна експортує морським коридором до 55 країн

Через український морський коридор здійснюється експорт до 55 країн світу.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, цим маршрутом перевезено 177,7 млн тонн вантажів, з яких 106,4 млн тонн – зерно.

Крім того, як він зазначив, Україна продовжує інтеграцію до європейської транспортної системи.

"Реалізовуємо проєкт євроколії Мостиська-Скнилів. Продовжено "транспортний безвіз" з ЄС до 2027 року. Важливий проект - е-ТТН, це системна зміна правил у вантажних перевезеннях", – поінформував Кулеба.

Нагадаємо:

Станом на кінець лютого з початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.

Попри це, український морський коридор працює, оброблено понад 176 млн тонн вантажів, з них понад 150 млн тонн - зерно.