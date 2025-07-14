По украинскому морскому коридору перевезли 130 миллионов тонн грузов

По украинскому морскому коридору уже перевезено более 130 млн тонн грузов. 81 млн тонн из которых - агропродукция.

Об этом сообщилвице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам,до большой войны 94% украинской аграрной продукции экспортировались морем. Сейчас - 90%. Почти весь экспорт продовольствия, как и раньше, осуществляется через морские пути.

Из портов Большой Одессы за этот период вышло более 5 тысяч судов. Объем перевозок включает и продукцию аграриев, и другие критически важные грузы: металл, руду, удобрения, гуманитарную помощь, сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, чтокоридор функционирует несмотря на регулярные вражеские атаки.

"С начала его работы повреждены 423 объекта портовой инфраструктуры. Пострадали 32 гражданских судна. Ранения получили 115 человек. Есть погибшие", - отметил министр.

Напомним:

По словам президента Владимира Зеленского,украинский морской коридор за полтора года работы обеспечил перевозку 100 млн тонн грузов в 53 страны мира в Азии, Африке, Европе и Америке.