Експорт зерна "морським коридором" сягнув 100 мільйонів тонн

З моменту запуску "українського морського коридору" у вересні 2023 року ним перевезено 168,9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн – зерно.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, попри системні ворожі атаки, морський коридор стабільно функціонує й залишається ключовим маршрутом експорту.

За даними міністра, лише у 2025 році морським коридором уже перевезено 73,2 млн тонн вантажів, з них 38,1 млн тонн – зерно.

"За цими цифрами – щоденна робота людей: портовиків, моряків, логістів, диспетчерів, інженерів, ремонтних бригад. Вони працюють у складних і небезпечних умовах, але забезпечують рух суден, обробку вантажів і виконання експортних контрактів", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо:

Ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.

"Через посилення атак у грудні-січні показники експорту агропродукції різко погіршилися. Фактично ми відстаємо від минулорічних обсягів на 47%. Наразі експортовано близько 16 млн тонн, тоді як торік за цей період було на 6 млн тонн більше", — зазначив заступник голови ВАР Денис Марчук.