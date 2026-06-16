Українські зброярі залучили 9,8 мільярда гривень пільгових кредитів

Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9,8 мільярда гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 млн грн на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 млн грн на 3 роки для поповнення оборотного капіталу", – зазначила вона.

Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових.

Свириденко наголосила, що це "інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська". Чим швидше наші зброярі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть Сили оборони.

"Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброярів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог", – додала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на майже п'ять мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

Уряд спростив процедуру розгляду документів у сфері державного експортного контролю в межах міжнародних договорів України для резидентів Defense City. Йдеться про можливість попередньої оцінки проєктів міжнародних договорів ще на етапі підготовки.

Також уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану.