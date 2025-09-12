Українська авіакомпанія "XENA" планує розширити флот

Українська авіакомпанія "XENA", яка спеціалізується на повітряному пожежогасінні, оголосила про плани розширення свого флоту у зв’язку з активною участю в європейських тендерах,

Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив засновник компанії Роман Мілешко.

"Зараз ми беремо активну участь у тендерах на гасіння пожеж у Європі на наступний сезон. Ця робота вже почалася. Не виключаємо, що в нас буде необхідність вводити в роботу і третій і четвертий літаки. Над цим і працюємо", – розповів він.

Наразі у компанії є два літаки Ан-32П, один із яких компанія придбала, а інший – сконвертований власними силами на базі компанії у Словаччині.

Літаки неодноразово брали участь у гасінні масштабних пожеж у Туреччині, Грузії та Чорногорії. Зараз літаки компанії і зараз борються з пожежами в Чорногорії та Туреччині.

У компанії "XENA" працює 49 спеціалістів – мінімальна кількість людей, необхідних для експлуатації двох літаків та адміністрування діяльності компанії.

