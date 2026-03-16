Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Російському чартерному перевізнику можуть заборонити польоти через постійні поломки

Віктор Волокіта — 16 березня, 13:27
Російському чартерному перевізнику можуть заборонити польоти через постійні поломки
Росавіація обмежила термін дії сертифіката експлуатанта великого чартерного перевізника Azur Air до 8 червня 2026 року.

Про це пише The Moscow Times.

Рішення прийнято за підсумками позапланової перевірки, проведеної Ространснаглядом з 19 лютого по 5 березня після серії авіаційних інцидентів з літаками Boeing 757 і Boeing 767 на початку цього року.

Інспектори вивчили стан парку повітряних суден, дотримання вимог до польотів, організацію технічного обслуговування, а також дотримання прав пасажирів. Під час перевірки було виявлено порушення вимог російського законодавства.

Видання нагадало, що 23 січня літак, що виконував рейс Пхукет — Барнаул, здійснив екстрену посадку в Китаї через відмову двигуна.

28 січня літак, що летів з Нячанга до Іркутська, вимушено приземлився в Ханої через витік масла.

На початку лютого літак повернувся до Пхукета через проблеми з шасі. 27 лютого на рейсі Фукуока — Казань у ще одного літака сталися проблеми з двигуном.

Авіакомпанія продовжує виконувати польоти. Однак якщо проблеми не будуть усунені, сертифікат експлуатанта може бути анульований.

Нагадаємо:

До 2030 року Росія має вивести з експлуатації 230 застарілих літаків, вік яких сягає 40–60 років, та 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати.

Росія авіація

авіація

Російському чартерному перевізнику можуть заборонити польоти через постійні поломки
Куди рухається транспортна галузь
Дрони Ірану вдарили поруч з аеропортом Дубая

Останні новини