Російському чартерному перевізнику можуть заборонити польоти через постійні поломки

Росавіація обмежила термін дії сертифіката експлуатанта великого чартерного перевізника Azur Air до 8 червня 2026 року.

Про це пише The Moscow Times.

Рішення прийнято за підсумками позапланової перевірки, проведеної Ространснаглядом з 19 лютого по 5 березня після серії авіаційних інцидентів з літаками Boeing 757 і Boeing 767 на початку цього року.

Інспектори вивчили стан парку повітряних суден, дотримання вимог до польотів, організацію технічного обслуговування, а також дотримання прав пасажирів. Під час перевірки було виявлено порушення вимог російського законодавства.

Видання нагадало, що 23 січня літак, що виконував рейс Пхукет — Барнаул, здійснив екстрену посадку в Китаї через відмову двигуна.

28 січня літак, що летів з Нячанга до Іркутська, вимушено приземлився в Ханої через витік масла.

На початку лютого літак повернувся до Пхукета через проблеми з шасі. 27 лютого на рейсі Фукуока — Казань у ще одного літака сталися проблеми з двигуном.

Авіакомпанія продовжує виконувати польоти. Однак якщо проблеми не будуть усунені, сертифікат експлуатанта може бути анульований.

До 2030 року Росія має вивести з експлуатації 230 застарілих літаків, вік яких сягає 40–60 років, та 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати.