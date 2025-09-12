Українцям повернуть з бюджету понад 532 мільйона гривень податкової знижки

Протягом січня – серпня правом на податкову знижку скористалися 89,8 тис осіб. До повернення з бюджету задекларовано 532,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 98 млн грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найчастіше українці декларували витрати на оплату навчання, страхування та пенсійні внески та сплату відсотків за іпотекою.

"Щоб скористатися правом на податкову знижку, необхідно до 31 грудня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуваєте на обліку", – зауважує ДПС.

До декларації додаються підтверджувальні документи: копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, паспорт тощо.

Подати декларацію можна особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або є через Електронний кабінет платника.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Як повідомила Державна податкова служба України, торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком. Сума нарахованого ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) з цих доходів становить 3,8 млрд грн, військового збору - 535,8 млн грн