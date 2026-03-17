Міжнародного перевізника викрили на ухиленні від сплати податків

На Закарпатті викрили схему ухилення від сплати податків під час організації автобусних рейсів до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, перевізник здійснював перевезення до Чехії, Польщі та Словаччини, однак значну частину квитків реалізовував поза офіційними касами.

"Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців і розраховувалися готівкою з водіями під час посадки, яку часто організовували поза автостанціями", – розповіли у БЕБ.

Частину оплат приймали в іноземній валюті. Отримані кошти не відображали у звітності.

За оперативними даними, лише за добу могли продавати до сотні квитків, а загалом впродовж 2024–2026 років перевезено близько 200 тисяч пасажирів.

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки, зокрема на території автостанції. Вилучено понад 10 тисяч доларів США, близько 30 тисяч євро, майже 20 тисяч чеських крон і 15 тисяч гривень, а також техніку, документи та записи "тіньового" обліку.

Перевізнику інкримінують ухилення від сплати податків і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо:

Раніше "Укрзалізниця" заблокувала клієнтів, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком компанії.