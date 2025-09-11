У Франції поскаржилися на якість українських яєць

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) поскаржилась на яйця з України, які "не відповідають європейським стандартам для птахівничих господарств та французькій забороні на забиття курчат-самців".

Про це з посиланням на публікацію у Poultry World пише сайт Zerno-ua.com.

Сотні тисяч яєць з України продають великі супермаркети Франції, а продукція не відповідає "європейським стандартам для птахівничих господарств та французькій забороні на забиття курчат-самців", говориться у публікації.

В CNPO зазначають, що яйця з України можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. В організації наводять щонайменше 4 перевірки яєць, експортованих через Словаччину та Польщу до ЄС, за результатами яких доведено наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров’я людини.

Міністр сільського господарства Анн Женевар надіслала листа до Єврокомісії, вимагаючи подальшого посилення санітарного контролю як у Франції, так і на рівні ЄС. Вона просить заборонити імпорт яєць, що містять речовини, заборонені в Євросоюзі, пише Zerno-ua.com.

"Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але цей символ має сильне значення. Наш національний продовольчий суверенітет означає надання переваги французькому виробництву над імпортними продуктами, які не відповідають нашим нормам та очікуванням споживачів", відповіла Женевар на скарги CNPO.

Скарги надходять, коли попит на яйця зростає, споживачі в період високої інфляції обирають яйця як відносно дешеве джерело білка. Високий попит змусив деякі супермаркети в країні імпортувати більшу кількість яєць. Це і розчарувало французьких виробників, говориться у публікації.

"Обсяг продажів зріс на 5% з початку року, що означає приблизно на 350 млн яєць більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми повністю здатні постачати продукцію до великих супермаркетів", — зазначив президент CNPO Ів-Марі Боде.

