Україна за 8 місяців збільшила експорт феросплавів

Феросплавні підприємства України за підсумками січня-серпня 2025 року експортували 73,8 тис. т продукції порівняно з 52,81 тис. т (+39,7% р./р.) протягом аналогічного періоду 2024-го.

Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Державної митної служби.

Серед найбільших споживачів феросплавної продукції протягом періоду є: Алжир – 18,28 тис. т, Польща – 20,07 тис. т (+74,1% р./р.), Туреччина – 14,42 тис. т (-5,6% р./р.), та Італія – 10,32 тис. т (+6,9% р./р.).

В серпні поточного року показник зріс на 17,1% порівняно з попереднім місяцем, але впав на 21,8% р./р. – до 10,25 тис. т.

Польща протягом місяця імпортувала 4,46 тис. т української продукції (+241% м./м.), Італія – 2,4 тис. т (+183% м./м.; -22,4% р./р.), Туреччина – 0,02 тис. т (-98,5% м./м.; -99,3% р./р.). Поставки до Алжиру не здійснювались.

Виручка від експорту за підсумками січня-серпня 2025 року зросла до $82,61 млн порівняно з $63,8 млн роком раніше. В серпні показник зріс на 10,2% м./м., й впав на 28,1% р./р., до $11,27 млн.

Нагадаємо:

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).