Україна торік наростила експорт біоетанолу: найбільші ринки збуту

За 2025 рік Україна експортувала 111,2 тис. т біоетанолу, що на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише видання "НафтоРинок".

Йдеться, що найвищі обсяги поставок були зафіксовані у лютому, березні та квітні, тоді як найменші – у вересні, жовтні та листопаді.

За даними видання, у поквартальному розрізі найбільший обсяг експорту припав на перший квартал – 39,0 тис. т. У другому та третьому кварталах спостерігалося поступове зниження експортної активності, однак у четвертому кварталі ринок продемонстрував незначне відновлення.

Зазначається, що географія експорту залишалася стабільною: 96,2% українського біоетанолу було спрямовано до країн Європейського Союзу, решта обсягів – до Швейцарії.

Ключовим ринком збуту традиційно стала Литва, на яку припало 57,9% загального експорту. Упродовж звітного періоду експорт здійснювали дев'ять компаній, пише "НафтоРинок".

Згідно з аналітикою, найбільшим експортером залишалася "Перша Подільська Енергетична Компанія" з часткою 32,7% загального обсягу. Водночас порівняно з 2024 р. підприємство скоротило постачання на 5,8%.

Серед п'ятірки провідних експортерів найбільш динамічне зростання продемонстрували "Вестнол" (+682,2%) та "Вітагро Біо Трейд" (+70,3%).

Як йдеться в дослідженні, "Вестнол" розпочала експортні постачання лише у листопаді 2024 р., що частково пояснює стрімкий приріст показників. Натомість найбільше скорочення обсягів експорту зафіксовано у компанії "ЕТНЛ" - мінус 44,6% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо:

На Тернопільщині в Лановецькій міській територіальній громаді будують індустріальний парк "БІО-ЛАН". Його функціональне призначення - переробна промисловість - біоетанольне та біогазове виробництво.