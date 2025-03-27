На Тернопільщині з'явиться індустріальний парк, який вироблятиме біоетанол та біогаз
На Тернопільщині в Лановецькій міській територіальній громаді будують індустріальний парк "БІО-ЛАН".
Про це повідомляє Тернопільська ОВА.
Очікується, що створення цього парку дасть понад 200 робочих місць, 110 мільйонів євро інвестицій та 7 мільйонів гривень надходжень до місцевого бюджету щорічно.
Як зазначають в ОВА, функціональне призначення індустріального парку "БІО-ЛАН" - переробна промисловість - біоетанольне та біогазове виробництво. Заплановані об'єкти нерухомості: офісні, торгові, виробничі та складські приміщення; інженерні будівлі.
Зараз триває будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, елеваторного комплексу, складських будівель та потужностей виробництва, а також реконструюють адміністративну будівлю.
За даними ОВА, у Тернопільській області зареєстровано чотири індустріальних парки. Ще три буде створено до кінця року.
Нагадаємо:
Будівля площею 3000 кв м, яка розташована в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", зацікавила британську компанію, назва якої буде оприлюднена після підписання договору.