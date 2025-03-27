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На Тернопільщині з'явиться індустріальний парк, який вироблятиме біоетанол та біогаз

Альона Кириченко — 27 березня, 15:11
На Тернопільщині з'явиться індустріальний парк, який вироблятиме біоетанол та біогаз
Тернопільська ОВА

На Тернопільщині в Лановецькій міській територіальній громаді будують індустріальний парк "БІО-ЛАН".

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

Очікується, що створення цього парку дасть понад 200 робочих місць, 110 мільйонів євро інвестицій та 7 мільйонів гривень надходжень до місцевого бюджету щорічно.

Як зазначають в ОВА, функціональне призначення індустріального парку "БІО-ЛАН" - переробна промисловість - біоетанольне та біогазове виробництво. Заплановані об'єкти нерухомості: офісні, торгові, виробничі та складські приміщення; інженерні будівлі.

Зараз триває будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, елеваторного комплексу, складських будівель та потужностей виробництва, а також реконструюють адміністративну будівлю.

За даними ОВА, у Тернопільській області зареєстровано чотири індустріальних парки. Ще три буде створено до кінця року.

Нагадаємо:

Будівля площею 3000 кв м, яка розташована в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", зацікавила британську компанію, назва якої буде оприлюднена після підписання договору.

бізнес виробництво

виробництво

На Тернопільщині з'явиться індустріальний парк, який вироблятиме біоетанол та біогаз
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