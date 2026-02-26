Оборонні підприємства отримали понад 6,6 мільярда гривень пільгових кредитів

Підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 108 пільгових кредитів на загальну суму 6,6 мільярда гривень в межах держпрограми підтримки зброярів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Підприємства ОПК отримали 108 пільгових кредитів на загальну суму 6,665 мільярда гривень в межах державної програми підтримки зброярів, яку реалізує Міноборони, ще 81 заявка на 6,320 мільярда гривень – на опрацюванні.

Базова ставка банку не може перевищувати 23% річних. Держава компенсує різницю між ринковою та пільговою ставкою, тому підприємства фактично сплачують лише 5% річних.

Крім того, передбачена можливість залучення державних гарантій відповідно до урядових рішень.

Участь у програмі можуть брати підприємства, визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Фінансування здійснюється за програмою, запровадженою у 2024 році для масштабування виробництва озброєння та військової техніки й модернізації виробничих потужностей.

Гроші спрямовуються на повний цикл: від розробки та виготовлення до ремонту й модернізації техніки, боєприпасів та їх складових.

За словами радниці Міністра оборони України Ганни Гвоздяр, пільгове кредитування стало інструментом швидкого масштабування оборонного виробництва.

"Ми створюємо умови, за яких українські виробники можуть планувати розвиток та інвестувати у модернізацію без критичного фінансового навантаження", – підкреслила вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель ДОТ в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.

Раніше повідомлялося, що держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.