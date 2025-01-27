Україна скоротила зовнішню торгівлю молокопродуктами

Україна в першій половині січня 2025 року скоротила обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами на 42,7% порівняно з першою половиною грудня 2024 року - до $15,8 млн.

Про це повідомила пресслужба Союзу молочних підприємств України.

Згідно з повідомленням, обсяги експорту зменшилися на 14%, обсяги імпорту - на 54%.

У пресслужбі відзначили зростання експорту масла вершкового і молочних жирів на 57% на тлі зниження експорту молока і вершків згущених на 31%, а також молочної сироватки на 28%.

Водночас імпорт молока і вершків не згущених зріс на 75%, тоді як імпорт масла вершкового/молочних жирів скоротився на 74%, а сирів усіх видів - на 53%.

Нагадаємо:

На початку 2025 року закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні знизилися під впливом падіння цін на вершкове масло та традиційного скорочення попиту в період новорічних свят.